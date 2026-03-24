Ceci Flores Habla en Exclusiva Para N+ Sobre la Localización de los Restos de su Hijo Marco

Luego de siete años de búsqueda, Ceci Flores Armenta, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reportó el posible hallazgo de los restos de su hijo Marco Antonio, en un predio ubicado a la altura del kilómetro 46 de la Carretera 26, en la zona rural al poniente de Hermosillo.

La activista dijo que fue este martes 24 de marzo cuando acudió en compañía de autoridades al predio donde anteriormente se han realizado búsquedas, y aunque todavía están pendientes los resultados de las pruebas de ADN por parte del equipo forense de la Fiscalía de Sonora, resaltó estar segura que se trata de su hijo, desaparecido el 4 de mayo del 2019.

"Nunca me imaginé que en ese lugar se encontraba mi hijo porque no es la primera vez que pienso que encontré a Marco Antonio, pero las pruebas de ADN resultan negativas, pero en esta ocasión yo encontré la vestimenta de mi hijo, la cual me confirma completamente que mi hijo se encontraba ahí".

A pesar de que este hallazgo implica un sentimiento de tristeza, al perder la esperanza de encontrar a su hijo con vida, Ceci Flores aseguró que por lo menos ya puede darle descanso a los restos de Marco Antonio.

"No hay rendirse, decirle a las madres que no se rindan a pesar del dolor, de estar enferma, de sentir que ya no podía más pero siempre estuve de pie en la lucha por mi hijo, y agradezco mucho a dios que me de la oportunidad de que mi hijo se localizara, no como yo quería, como lo he dicho en video, pero por lo menos ya tengo restos que confirmen que mi hijo volverá a casa", dijo Cecilia Flores.

Se esperan los resultados de ADN de los posibles restos de Marco Antonio

Mientras tanto, adelantó que continúa a la espera de los resultados de la confronta de ADN y seguirá trabajando, aunque no de forma tan activa, con el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, sin abandonar la causa de las familias con personas desaparecidas.

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Gustavo Moreno N+