Identifican Restos de Menor Desaparecido Hace 3 Años en Bácum, Sonora

Un menor de edad, quien fue reportado como desaparecido por su familia hace tres años, momento en el que tenía 15 años, fue localizado sin vida por un colectivo de buscadoras, al confirmarse la identidad de restos.

El hallazgo fue hecho por integrantes de Guerreras Buscadoras de Cajeme, el 25 de diciembre de 2025, en plena Navidad, cuando atendieron un reporte anónimo en Bácum donde localizaron osamentas de dos personas, ambas ya identificadas.

Fue reportado como desaparecido el pasado 27 de marzo del 2024 en San José de Bácum

Se trata de Isaías Cantú Esquer, quien fue reportado como desaparecido por su familia el 27 de marzo del 2023 en San José de Bácum, municipio de la etnia Yaqui en donde se le vio por última ocasión.

Sin embargo, fue hasta este mes del año en curso que los resultados de las comparativas de ADN para la identificación arrojaron la identidad del adolescente, por lo que este martes fueron entregados sus restos a la familia para darle una sepultura, lo cual fue confirmado por el propio colectivo.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR