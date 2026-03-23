Dos Personas Fueron Detenidas por Agredir a Elementos de la Policía Municipal en Hermosillo
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Dos personas, presuntamente bajo los efectos del alcohol, fueron detenidas luego de agredir a elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, Sonora.
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Dos personas, presuntamente bajo los efectos del alcohol, fueron detenidas en hechos distintos la madrugada de este lunes, luego de agredir a elementos de la Policía Municipal en intervenciones realizadas en la ciudad y en la comisaría Miguel Alemán.
El primer caso se registró a las 02:25 horas en la colonia Pueblo Nuevo, en Miguel Alemán, donde se reportó a un grupo de personas que escandalizaban en la vía pública e ingerían bebidas alcohólicas.
Al acudir a las calles Guadalupe Victoria, entre 12 de Octubre y 13 de Septiembre, los agentes ubicaron a dos mujeres y 10 hombres gritando.
En ese momento, Víctor Manuel “N”, de 49 años, comenzó a insultar a los oficiales y luego se abalanzó sobre uno de ellos, a quien golpeó en el rostro.
Fue detenido por los delitos de resistencia de particulares y contra funcionarios públicos, y puesto a disposición del Ministerio Público.
Detenida por insultar y morder a un agente de la Policía Municipal
Más tarde, a las 04:55 horas, en la colonia Olivares de esta ciudad, se atendió un reporte en las calles Manuel M. Diéguez, entre Arizona y 12 de Octubre, donde una mujer solicitó ayuda debido a que una amiga se negaba a retirarse de su domicilio.
Al intentar dialogar con la señalada, identificada como Alexia Berenice “N”, de 30 años, esta reaccionó de forma agresiva, insultando a los agentes y mordiendo a uno de ellos en el brazo izquierdo.
También fue detenida por el delito contra funcionarios públicos.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR