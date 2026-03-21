Detienen a Personas con Machetes, Cuchillos y Droga en Varios Puntos de Hermosillo, Sonora

Entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, seis personas fueron detenidas por la Policía Municipal por posesión de sustancias en Hermosillo, Sonora.

En las calles Xólotl y Templo Tláloc, de la colonia Cuauhtémoc, a Adán Guillermo “N”, de 26 años de edad, le incautaron quince dosis de polvo blanco granulado.

Mientras que Carmen Obdulia “N”, de 36 años de edad, fue sorprendida arrojando seis envoltorios de sustancia similar al cristal, en las calles Israel y Lázaro Cárdenas, del fraccionamiento Palma Dorada.

Asimismo, cuatro adolescentes de 16 años de edad, se les sorprendió a cada uno en posesión de seis envoltorios con hierba verde y seca que aparentemente era marihuana. Esto fue en las calles Mariano Escobedo y Nayarit, de la colonia San Benito.

Noticia relacionada: Hombre Detenido Luego de Presuntamente Amenazar de Muerte a su Madre en Hermosillo

Detenidos con arma blanca en Hermosillo, Sonora

Cuatro personas en Hermosillo fueron sorprendidas por la Policía Municipal con armas blancas este sábado; entre ellos, una mujer de nombre Alicia “N”, de 45 años de edad, a quien se le detectó con un cuchillo de 23 centímetros de largo en las calles Everardo Monroy y Garmendia, de la colonia Centro.

Por otro lado, también le localizaron un cuchillo de 27 centímetros de largo a Luis Carlos “N”, de 27 años de edad, mientras caminaba por las calles Pedro Salazar y Pueblo Escondido, del fraccionamiento Pueblitos.

Además, aseguraron a dos personas con armas blancas. Se trata de Omar Alfredo “N”, de 29 años de edad, quien tenía un machete de 30 centímetros de largo mientras se encontraba en la cerrada San Judas, de la colonia Villa Verde.

Asimismo, David “N”, de 52 años de edad, se desplazaba en las calles Elías Calles y Jesús García, de la colonia Centro, portando un machete de 35 centímetros de largo.

Historias recomendadas: