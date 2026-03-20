Sujeto a Prisión Preventiva por el Feminicidio de su Propia Madre en Nogales, Sonora

Tras ser detenido e investigado como principal sospechoso, un hombre de 56 años enfrenta proceso penal y prisión preventiva por el feminicidio de su propia madre, ocurrido en un domicilio del fraccionamiento Las Terrazas, en Nogales, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, durante la audiencia inicial, fue imputado Rubén Vicente “N” por el caso integrado con perspectiva de género, al documentarse antecedentes de violencia y amenazas del imputado hacia su madre.

Asimismo, las investigaciones establecen que la víctima, Silvia Elena “N”, perdió la vida a consecuencia de severas agresiones físicas que le provocaron traumatismo craneoencefálico y lesiones en el tórax, hechos registrados entre el 15 y 16 de marzo pasado.

El sujeto fue asegurado en un principio y se encontraba bajo los efectos de drogas

En un primer momento, el sujeto fue asegurado como persona de interés en el lugar del hallazgo, donde presentó inconsistencias en su versión, además de lesiones visibles.

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También se confirmó que se encontraba bajo los efectos de drogas y en posesión de envoltorios con sustancias ilícitas.

La fiscalía estatal mantiene en curso las investigaciones para sustentar la acusación y avanzar en el proceso penal correspondiente.

Reportero: Roberto Bahena N+

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