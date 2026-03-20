Hombre Detenido Luego de Presuntamente Amenazar de Muerte a su Propia Madre en Hermosillo

Un hombre fue detenido luego de amenazar de muerte con un cuchillo a su propia madre, en uno de los hechos más graves registrados el jueves en distintos puntos de la ciudad, relacionados con violencia familiar.

El caso ocurrió en la colonia Insurgentes, donde Gabriel “N”, de 31 años de edad, fue arrestado por elementos de la Policía Municipal tras ser señalado por su madre, de 56 años.

La víctima relató que la agresión se desató luego de pedirle a su hijo que buscara trabajo, lo que provocó que este reaccionara de forma violenta y la amenazara con un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros.

Joven armado detenido en Hermosillo

En otro hecho, en la colonia Solidaridad, Óscar “N”, de 28 años, fue puesto a disposición de la autoridad investigadora tras ser reportado por su propio padre, quien indicó que se encontraba armado y con actitud agresiva. Al intervenir, los agentes le aseguraron unas tijeras en el interior de un domicilio, ubicado en la calle Santa Rosa.

Sujeto detenido por presuntamente agredir a su esposa

Asimismo, en la colonia Sonacer, José Luis “N”, de 54 años, fue detenido por el delito de violencia familiar, luego de que su esposa, de 53 años, denunciara que la agredió físicamente, además de insultarla y gritarle en su vivienda, situada en la calle Balderrama.

Los tres casos fueron turnados al Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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