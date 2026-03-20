Sujeto Detenido por Presuntamente Intentar Agredir a Adulta Mayor con un Tubo en Hermosillo

Un sujeto fue detenido por la Policía Municipal luego de intentar agredir, de manera repentina, a su vecina, una mujer adulta mayor.

El detenido fue identificado como Luis Daniel “N”, de 56 años de edad, quien fue señalado por la víctima, de 62 años, cuando la intentó golpear con un tubo metálico en la colonia Las Isabeles, al norte de la ciudad, alrededor de las 4:48 de la tarde del jueves.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, ella se encontraba en el porche de su vivienda, ubicada en las calles Roberto Astiazarán entre Leandro P. Gaxiola y Carlos Caturegli, cuando su vecino, quien reside frente a su domicilio, comenzó a gritarle palabras altisonantes.

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El sujeto habría intentado golpearla con un tubo metálico

Posteriormente, el hombre se acercó de forma intempestiva y agresiva e intentó golpearla con un tubo metálico, lo que derivó en el reporte a las autoridades.

Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes por los delitos de amenazas, portación de arma blanca y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

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