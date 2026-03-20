Mujer Detenida por Incendiar Capilla en Guaymas; Aparentemente Padece de sus Facultades Mentales

Un incendio en el interior de la capilla de la Casa Franciscana, en el sector Punta de Arena, municipio de Guaymas, fue presuntamente provocado la tarde del jueves por una mujer que ingresó al lugar y prendió fuego, sin que se registraran personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal del puerto como primeros respondientes, quienes constataron que el siniestro había sido controlado de inmediato, lo que evitó que las llamas se propagaran, aunque sí se registró acumulación de humo en el área, por lo que fue necesaria la presencia de Bomberos.

La presunta responsable fue identificada como Alma, alias “La Chola”, quien fue detenida por elementos de la Policía Municipal tras el incidente.

Mujer responsable aparentemente padece de sus facultades mentales

Según los reportes, la mujer aparentemente padece de sus facultades mentales y cuenta con antecedentes por un hecho similar relacionado con piromanía ocurrido hace cuatro años, cuando presuntamente le prendió fuego a una casa.

Tras lo sucedido, integrantes de la comunidad franciscana solicitaron a las autoridades dar seguimiento al caso y aplicar medidas preventivas, al considerar que la involucrada podría representar un riesgo.

Reportero: Roberto Bahena N+

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