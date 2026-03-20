Mujer Resulta Lesionada a Balazos por Sujeto que Irrumpió en su Casa en Hermosillo
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Una mujer resultó lesionado por un sujeto armado que irrumpió en su casa de la colonia Nuevo Hermosillo, en la capital del estado de Sonora.
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Una mujer de 41 años fue herida a balazos la tarde de este viernes 20 de marzo, luego de que un hombre armado irrumpió en una vivienda ubicada en las calles Llano Colorado y Horizonte, en la colonia Nuevo Hermosillo.
El ataque ocurrió alrededor de la una de la tarde, cuando el agresor, vestido completamente de negro y con el rostro oculto por un pasamontañas, abrió fuego contra la víctima para después huir corriendo del sitio.
No se han reportado detenciones por el ataque a la mujer en Hermosillo
Testigos alertaron a las autoridades, acudiendo la Policía Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el Ejército al sitio para atender a la mujer y ser trasladada a un hospital cercano, donde recibió atención médica especializada.
Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención relacionada con este ataque. Mientras tanto, las autoridades investigan el caso.
Reportero: Gustavo Moreno N+
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JGMR