Una Mujer Fue Presuntamente Privada de la Libertad en Hermosillo; Autoridades Investigan

Una mujer fue privada de la libertad la tarde del domingo pasado en la colonia López Portillo, al norte de Hermosillo, en un hecho violento que incluyó detonaciones de arma de fuego.

El reporte ocurrió en las calles Baviácora y Héroes de Caborca donde, de acuerdo con testigos, varios sujetos realizaron al menos cuatro disparos durante la agresión. La víctima, de quien no se ha revelado su identidad, fue sometida y obligada a subir a un vehículo tipo sedán de color negro.

Principal línea de investigación es la venta de narcóticos

Tras el reporte, autoridades policíacas desplegaron un operativo en el sector norte de Hermosillo; sin embargo, no se logró ubicar ni a los responsables, ni a la mujer.

Sobre el caso, el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, indicó que la principal línea de investigación es la venta de narcóticos.

Reportero: Roberto Bahena N+

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