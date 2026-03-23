Detienen y Procesan a Sujeto por Presunto Homicidio de un Hombre en Puerto Peñasco, Sonora

Christian “N”, de 33 años, fue detenido y procesado por el presunto delito de homicidio calificado ocurrido el 9 de marzo pasado, en Puerto Peñasco, informó el vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jesús Francisco Moreno Cruz.

Refirió que la captura del presunto homicida se concretó con el apoyo de la tecnología que se tiene instalada en dicho municipio, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

“Se pudo establecer a través de las investigaciones y principalmente por seguimiento de cámaras las placas del vehículo y se pudo hacer el seguimiento hasta donde terminó, un domicilio particular, de esa manera se estableció la identidad de los partícipes”.

Diferencias personales puedieran ser la causa del homicidio

Con base en la investigación preliminar, Moreno Cruz dijo que hasta el momento se tiene establecido que el móvil del homicidio es por diferencias personales entre la víctima y el victimario, ambos de oficio mecánico.

“Se logra establecer que esto atiende a circunstancias en la índole personal, por discrepancias que ellos tuvieron en cuestión del negocio que ellos operaban, ya con esta información se pudo solicitar la orden de aprehensión misma que fue ejecutada, la persona ya fue llevada ante los tribunales, ya se le formuló la imputación por el delito de homicidio calificado, el día de mañana está por resolverse la vinculación a proceso”.

En caso de ser declarado culpable por el juez, el vicefiscal de Investigación de la fiscalía estatal dijo que la pena puede ir de 25 a 50 años de cárcel.

Reportero: Roberto Bahena N+

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