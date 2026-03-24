Derrame de Combustible en el Golfo de México: Mapa de los Más de 600 Kilómetros Afectados

El derrame de combustible que afecta al golfo de México ya se extendió a lo largo de 630 kilómetros de línea de costa, según un mapa que publicó la organización ecologista Greenpeace.

De acuerdo con los datos, esa cantidad representa la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

En contexto

El 1 de marzo de 2026 se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz.

en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. De acuerdo con Greenpeace, el hidrocarburo ya se extendió a lo largo de 630 km del litoral, desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

a lo largo de 630 km del litoral, desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco. Hasta el momento no se ha informado la fuente del origen del derrame.

del derrame. La Red del Corredor Arrecifal y comunidades señalaron que hay 26 sitios que no han recibido atención.

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Video: Mapa de las afectaciones

La organización ambientalista publicó un mapa, donde las zonas oscuras son las manchas de hidrocarburo; las flechas indican cómo se ha expandido hacia el centro y las costas, y los triángulos amarillos indican zonas de peces afectados y de agua contaminada. Puedes verlo en el siguiente video:

Video: Mapa de Derrame de Hidrocarburo que Ya Abarca 630 km de Línea de Costa en Golfo de México

Presencia de chapopote en más de 50 lugares

A 23 días del primer registro de hidrocarburo, suman alrededor de 51 sitios con presencia de chapopote: 42 en Veracruz y nueve en Tabasco.

De acuerdo con información de autoridades federales ambientales y de Pemex, se ha avanzado en el 88% de limpieza de residuos en playas, sin embargo, ambientalistas como la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, advierten que “la mayoría de las playas no ha recibido limpieza y sigue arribando chapopote en casi todos los sitios. La limpieza se limita a las playas y no se ha estimado el impacto en los arrecifes”.

Según los registros de la Red, hasta este momento se han encontrado por lo menos siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano afectados por hidrocarburos, la mayoría de ellos sin vida.

Además, se desconoce el estado de los 125 arrecifes coralinos y rocosos que forman parte del Corredor Arrecifal del Golfo de México, ecosistemas de gran importancia socioambiental.

Video: "El Ostión Grande Está Muerto": Derrame de Hidrocarburo Afecta a Pescadores en Tabasco

Cronología

El 1 de marzo, los pescadores de la zona costera de Barrillas, Jicacal y Playa Llinda fueron los que hicieron por primera vez la denuncia de la presencia del hidrocarburo.

Luego de afectar la zona de Coatzacoalcos, el 9 de marzo el crudo ya había llegado a Catemaco y Alvarado, afectando también al sector pesquero.

El viento de norte del frente frío 41 contuvo el avance de la mancha negra; pero fue solo momentáneo, para el 18 de marzo ya se reportaban avistamientos en la costa norte en Tamiahua, Tuxpan y Cazones.

En su recorrido por toda la costa del golfo de México, ha pasado por áreas naturales protegidas como lagunas, mangle y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, donde ya se constataron rastros de chapapote.

En Boca del Río y Veracruz, en la última semana se encontraron 4 tortugas muertas en playas y un delfín.

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Con información de N+.

spb