Sheinbaum Crea Grupo Interdisciplinario por Derrame de Combustible en el Golfo de México

Este martes, 24 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se creó un grupo interdisciplinario para investigar y atender la limpieza en las playas por el derrame de combustible en el Golfo de México.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que el derrame de hidrocarburo ocurrió en el litoral de Campeche, Veracruz y Tabasco y que aún no se ha determinado a la empresa responsable.

La titular del Ejecutivo Federal informó que hay zonas donde ya se puede pescar, después de limpiar los daños por el derrame de hidrocarburo en la Refinería Dos Bocas. Agregó que no debería haber impacto en el turismo.

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy:

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