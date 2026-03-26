Noelia Castillo accedió a la eutanasia durante la noche del 26 de marzo, en un sanatorio de Sant Pere de Ribes, donde estaba internada, en Cataluña. La mujer de 25 años pasó por un largo proceso judicial en contra de su propio padre, quien se oponía al procedimiento. Así fueron los últimos minutos de la joven.

Noelia Castillo, quien había quedado parapléjica tras un intento de suicidio, se convirtió en la persona más joven que ha recibido la eutanasia en España.

quien había quedado tras un intento de suicidio, se convirtió en la persona más joven que ha recibido la en España. La organización Abogados Cristianos convocó a una vigilia por la mujer de 25 años.

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“No puedo más con los dolores”: Noelia Castillo

“A ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta”, declaró días antes de su muerte Noelia Castillo en la única entrevista que concedió, para la cadena española Antena 3.

Había pasado por un largo proceso judicial de dos años para acceder a la eutanasia. Su padre, aliado con la asociación Abogados Cristianos, buscó impedir en varias instancias el procedimiento.

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Después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) negara la petición del padre de Noelia, la joven pudo programar el procedimiento para la tarde del 26 de marzo del 2026.

Este jueves, José María Fernández, integrante de Abogados Cristianos, lamentó el procedimiento: “No estamos ante una eutanasia, estamos ante un suicidio asistido”. Además, la asociación convocó a una vigilia en Barcelona.

Durante la batalla judicial, el padre de Noelia y Abogados Cristianos argumentaron que la joven padecía problemas de salud mental que podían “afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente”. Además, señalaron que había presentado indicios de un cambio de opinión.

No obstante, el expediente sanitario determinaba que la joven padecía paraplejia, fruto de un intento de suicidio en noviembre de 2022, y que presentaba graves secuelas, así como pérdida de autonomía. Además, los expertos que examinaron a Noelia señalaron en su informe que las secuelas eran “permanentes e irreversibles” y alegaron “sufrimiento constante”.

Finalmente, afirmaron que la mujer conservaba las facultades mentales necesarias para decidir sobre sí misma. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, declaró Noelia Castillo durante su única entrevista.

Noelia Castillo accedió a la eutanasia

Noelia Castillo indicó que deseaba estar sola en los últimos momentos. Esa voluntad habría sido respetada por familiares y médicos. Durante el día, la mujer de 25 años estuvo acompañada por su familia. También habría asistido el padre de Noelia.

Un día antes, organizaciones conservadoras habían convocado a una protesta en el Hospital Sant Camil, en Sant Pere de Ribes. Decenas de personas se reunieron afuera de la clínica, donde entonaron himnos religiosos.

También se convocó a una vigilia frente a las instalaciones de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA), en Cataluña.

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Poco antes de la hora indicada para el procedimiento llegó al hospital una mujer identificada como Carla Gutiérrez, quien aseguró ser la mejor amiga de Noelia. Trabajadores del hospital negaron el ingreso a la joven.

La mujer afirmó que había sido la mejor amiga de Noelia y que se habían conocido en un centro tutelado. “Quería verla, a ver si cambiaba de opinión, y si no, para despedirme”, declaró a la reportera Irene Tabera, de OkDiario.

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Con información de EFE y AFP