Noelia Castillo Ramos: Cronología de una Agresión, Una Caída y la Lucha Legal por la Eutanasia

La historia de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años originaria de Barcelona, se encamina a su desenlace este jueves 26 de marzo, cuando reciba la eutanasia tras obtener el aval de instancias judiciales tanto nacionales como internacionales. Su caso no solo ha estado marcado por un complejo proceso legal, sino también por un conflicto familiar, ya que sus padres se opusieron desde el inicio a su decisión.

El 4 de octubre de 2022, días después de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple por parte de un exnovio y otros tres hombres, Noelia intentó quitarse la vida al arrojarse desde un quinto piso. Aunque sobrevivió, las consecuencias fueron irreversibles: sufrió una lesión medular completa que derivó en paraplejia. Desde entonces, perdió la movilidad de la cintura hacia abajo y comenzó a padecer intensos dolores neuropáticos, además de incontinencia, lo que deterioró gravemente su calidad de vida.

Noelia Castillo Ramos. Foto: Antena 3

Dos años más tarde, en 2024, decidió solicitar la eutanasia conforme a la legislación vigente en España. En una primera etapa, su petición fue evaluada y aprobada por especialistas médicos, y posteriormente recibió el respaldo de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que determinó que cumplía con todos los requisitos legales y sanitarios.

Sin embargo, el proceso pronto trascendió el ámbito médico. Su padre, con el apoyo de la organización Abogados Cristianos, presentó diversos recursos legales para impedir el procedimiento, lo que dio inicio a una prolongada batalla judicial. A pesar de ello, tribunales en Cataluña avalaron el derecho de Noelia, criterio que más tarde fue ratificado por el Tribunal Supremo, al establecer que la oposición familiar no podía invalidar la voluntad de la paciente.

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La disputa continuó en el Tribunal Constitucional, que rechazó los recursos de la familia al no encontrar vulneraciones a derechos fundamentales. Posteriormente, el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para frenar la eutanasia. No obstante, en marzo de 2026, esta petición fue desestimada, cerrando definitivamente cualquier vía legal para impedir el procedimiento.

Tras cerca de 20 meses de incertidumbre, retrasos y desgaste emocional, Noelia logró finalmente fijar la fecha para acceder a la eutanasia, con respaldo tanto médico como jurídico.

Así será el proceso de eutanasia

En entrevista para Antena 3, la joven describió el profundo impacto físico y emocional que ha enfrentado. “Siempre me he sentido sola… no tengo ganas de nada”, expresó, al relatar una vida marcada por el dolor constante, el aislamiento y la dificultad incluso para dormir.

De acuerdo con lo previsto, el procedimiento iniciará con sedación y posteriormente la administración de la sustancia. Noelia ha decidido que ese momento sea en privado, permitiendo únicamente que su familia se despida previamente. "Les he dicho que la familia puede venir a despedirse, pero no cuando me vayan a poner la inyección", sostuvo.

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