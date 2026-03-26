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Temblor Hoy en México: Sismo Magnitud 5.1 se Registra al Sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

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El sismo se detectó a las 16:11 horas de este jueves 26 de marzo de 2026. Hasta el momento no se han reportado daños

Se Registra Sismo Magnitud Preliminar 5.1 al Sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas ¿Qué Se Sabe?

Se Registra Sismo Magnitud Preliminar 5.1 al Sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas ¿Qué Se Sabe?

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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que de manera preliminar se registró un sismo de magnitud 5.1, localizado a 362 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en N+ te decimos qué se sabe.

Fue a las 16:11 horas de este jueves 26 de marzo de 2026, cuando se detectó el movimiento telúrico. Hasta el momento no se han reportado daños.

Servicio Geológico de Estados Unidos detecta sismo en El Carmen, en Pijijiapan

Sismo detectado en El Carmen, Chiapas. Foto: earthquake.usgs.gov

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés) mencionó que este día detectó un sismo de magnitud 5.1 en El Carmen, una localidad del estado mexicano de Chiapas, que es parte del municipio de Pijijiapan.

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