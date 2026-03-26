¿Qué Pasó en Tepito Hoy? Decomisan Productos Pirata del Mundial 2026 en CDMX

Un megaoperativo contra productos pirata del Mundial 2026 en Tepito provocó una intensa movilización de elementos de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; esto fue todo lo que decomisaron.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron a establecimientos comerciales ubicados en la calle Aztecas de la colonia Morelos.

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Las fuerzas de seguridad realizaron una revisión en 15 locales y 4 bodegas, negocios que almacenaban, vendían y distribuían miles de artículos clonados o pirata del Mundial 2026.

Entre ellos, destacan playeras, balones y toda la ropa deportiva del evento deportivo, pero también de cada una de las selecciones del mundo. La mayoría de estas prendas fueron manufacturadas en China.

Video: Despliegan Fuerte Operativo en Tepito por Playeras "Pirata" del Mundial 2026

¿Qué pasará con la ropa y productos pirata del Mundial 2026?

Luego del cateo en Tepito para decomisar productos y ropa pirata del Mundial 2026, las autoridades guardaron la mercancía en bolsas negras y posteriormente fue trasladada a las instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde se llevará a cabo el conteo de lo decomisado.

Por el operativo en Tepito hoy 26 de marzo de 2026, no hubo ninguna persona detenida. Durante las acciones, se presentaron algunos empujones y rechiflas por parte de algunos comerciantes, quienes pedían que no se llevaran la mercancía, ya que era su fuente de trabajo.

Piratería del Mundial 2026 en otros puntos

A pocos días del Mundial de Fútbol, N+ recorrió los 16 pisos de la Plaza Izazaga, la cual ya había sido revisada por las autoridades meses atrás. Nuevamente, hay productos “pirata” a la venta.

Playeras de fútbol, balones, chamarras y todo tipo de artículo conmemorativo a la fiesta mundialista.

Las playeras de la Selección Mexicana clonadas se venden dentro de Izazaga 89 en 245 pesos en tono verde y en 400 pesos en color negro.

En algunos locales están agotadas y los comerciantes señalan que no saben si las resurtirán por temor a operativos.

“Es que ahorita ya no se va a poder vender, están habiendo otra vez operativos”, dijo un vendedor.

Pero no solo se vende mercancía apócrifa conmemorativa al Mundial de Fútbol, también siguen vendiendo bolsas, ropa y perfumes clonados.

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EPP

