Nacional Monte de Piedad Pide Pide Arbitraje para Poner Fin a la Huelga, ¿Abrirán Sucursales?

El Nacional Monte de Piedad pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Centro Federal de Conciliación la implementación de un arbitraje para levantar la huelga en esa institución.

De acuerdo con Aldo Achar, director ejecutivo de Capital Humano Nacional Monte de Piedad, "después de tantos intentos y tantas negativas, y no solo no aceptar la propuesta, sino tampoco contraofertar", el sindicato "han rechazado 5 propuestas de la institución y tres de la autoridad".

"Invito a la organización sindical, y en su caso de negativa, a las autoridades a que ya intervengan y que nos hagan un arbitraje obligado para las partes. Necesitamos regresar a trabajar", dijo el directivo.

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En conferencia de prensa, este jueves la directiva de Nacional Monte de Piedad planteó que, ante la negativa y acuerdos con la dirigencia del sindicato, que mantiene la huelga desde octubre de 2025, se realizará una última oferta:

Aumento del 5.5 por ciento del salario, permisos con goce de sueldo y la reposición de boletinaciones son algunas de las propuestas.

"Estamos ofreciendo un bono de ayuda por levantamiento de huelga equivalente al 52% del salario tabular. Estas ofertas son de buena fe", dijo el directivo.

Una huelga de 6 meses

Desde hace 6 meses que comenzó la huelga y mantiene cerradas 301 sucursales en la República Mexicana, y 2 mil 750 trabajadores afectados, Nacional Monte de Piedad negó que se haya violado el contrato colectivo de trabajo.

"No hemos violado en ningún momento ninguna cláusula del contrato colectivo. El punto toral de la molestia de la cúpula sindical es el tema de las boletinaciones, es decir, la ocupación de vacantes bajo un sistema democrático", sostuvo Héctor de la Cruz, jurídico de Nacional Monte de Piedad.

Se informó que, ante este panorama, solo se tienen dos vías para destrabar el conflicto: la aceptación de la nueva propuesta o la resolución del Tribunal Colegiado respecto a la apelación de los trabajadores.

Y se exhortó a quienes han empeñado algún objeto y no pudieron rescatarlo antes del estallamiento de la huelga, a permanecer tranquilos, ya que se encuentran asegurados.

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AMP