Donald Trump Firmará Orden para Pagar a Agentes de la TSA que Laboran en Aeropuertos

Donald Trump firmará una orden ejecutiva para pagar inmediatamente a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Esta agencia, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se habría visto afectada por el corte presupuestal de los demócratas ante los operativos de ICE.

Los agentes de Administración de Seguridad en el Transporte se encargan de la seguridad de aeropuertos, así como de trenes.

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes de ICE motivó un shutdown parcial del gobierno estadounidense.

Noticia relacionada: Shutdown: Cámara de Representantes Aprueba Proyecto para Terminar con el Cierre de Gobierno

En una publicación en la red social Truth Social, Donald Trump anunció una orden ejecutiva para pagar a los agentes de la TSA. La agencia, responsable de la seguridad de aeropuertos, no recibe fondos desde que se bloqueó el presupuesto del DHS.

“Firmaré una orden que instruye al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a pagar de inmediato a nuestros agentes de la TSA para abordar esta situación de emergencia y detener rápidamente el caos demócrata en los aeropuertos”.

El presidente estadounidense reclamó a los demócratas la parálisis del DHS. En su publicación, acusó a los legisladores de oposición de apoyar la “inmigración ilegal”:

“Se niegan a financiar el control de la inmigración a menos que los republicanos acepten sus políticas de fronteras abiertas, algo que jamás volverá a ocurrir”, escribió.

Video: ¿Cuánto Puede Afectar la Economía Mundial el Conflicto entre Trump y Jerome Powell?

Después de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra ICE en Minnesota, los demócratas consiguieron un cierre parcial del gobierno. Tras la reapertura, se negó presupuesto al DHS, que se encarga tanto de ICE como de la TSA.

Cabe señalar que las negociaciones entre demócratas y republicanos apuntan a mayores controles para los agentes de ICE. El gobierno de Donald Trump podría aceptar que estos agentes migratorios porten más cámaras corporales.

Historias recomendadas: