Shutdown: Cámara de Representantes Aprueba Proyecto para Terminar con el Cierre de Gobierno

La Cámara de Representantes aprobó hoy, 3 de febrero de 2026, un paquete de gastos de aproximadamente 1.2 billones de dólares para poner fin al cierre parcial del gobierno; la medida se envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras se alista un debate en el Congreso sobre el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional.

El cierre de Gobierno, conocido como shutdown, empezó el pasado sábado.

Este martes, la Cámara de Representantes aprobó unas partidas presupuestarias que permitirán a la mayor parte de agencias funcionar el resto del ejercicio, con la excepción del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de inmigración y cuya financiación aún va a tener que seguir negociándose.

De momento, el Departamento de Seguridad Nacional solo recibirá fondos hasta el próximo 13 de febrero de 2026, por las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones después de la muerte de dos manifestantes el pasado mes a manos de sus agentes durante las redadas masivas en la ciudad de Minneapolis.

#ÚltimaHora | La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una legislación de 1.2 billones de dólares que pone fin al cierre del gobierno por 217 votos a favor y 214 en contra.



Foto: Reuters pic.twitter.com/Tnmma89nor — NMás (@nmas) February 3, 2026

Noticia relacionada: EUA y México Acuerdan Entrega Mínima de 350,000 Acres-Pies de Agua Anua

Trump firmará el cierre de gobierno cuando el proyecto llegue a su escritorio

La votación fue de 217-214, y concluye el trabajo del Congreso en 11 de los 12 proyectos de asignaciones anuales, financiando la gran mayoría del gobierno para el año fiscal que termina el 30 de septiembre.

El último proyecto aún por resolver cubre el Departamento de Seguridad Nacional, donde los demócratas exigen más restricciones a los operativos policiales.

El presidente Donald Trump afirmó que firmará dicho proyecto de ley cuando el documento llegue a su escritorio.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y agencias.

RMT