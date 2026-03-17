Huelga en Monte de Piedad: ¿Continúan Cerradas Sucursales tras Marcha de Trabajadores al Zócalo?

A más de cinco meses de haber estallado el conflicto laboral, las más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad en todo el país permanecen cerradas.

Pese a las recientes movilizaciones de los trabajadores hacia el Zócalo capitalino y los diversos fallos judiciales, el sindicato y la administración no han logrado alcanzar un acuerdo que permita la reapertura inmediata.

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El estatus actual del conflicto

Este martes 17 de marzo, el paro cumplió 168 días sin una solución definitiva. Aunque el pasado 24 de febrero un juez de distrito concedió un amparo a la institución y declaró la inexistencia de la huelga, el Sindicato Nacional de Empleados del Monte de Piedad ha interpuesto recursos de revisión ante tribunales colegiados, lo que mantiene las banderas rojinegras en los accesos.

¿Qué pasará con las prendas empeñadas?

La mayor preocupación de los usuarios es el destino de los artículos empeñados. Al respecto, la institución ha emitido los siguientes lineamientos:

Resguardo seguro : Nacional Monte de Piedad asegura que las prendas están bajo estrictos protocolos de seguridad en las bóvedas y cuentan con cobertura de seguro.

: Nacional Monte de Piedad asegura que las prendas están bajo estrictos protocolos de seguridad en las bóvedas y cuentan con cobertura de seguro. Recuperación : Los artículos solo podrán ser retirados físicamente una vez que se levante la huelga y las sucursales reanuden operaciones.

: Los artículos solo podrán ser retirados físicamente una vez que se levante la huelga y las sucursales reanuden operaciones. Refrendos y pagos: Para evitar la pérdida de los objetos por falta de pago, los clientes deben continuar realizando sus abonos o refrendos a través de canales digitales, banca en línea o en tiendas de conveniencia.

¿Qué sigue?

Se espera que el conflicto se prolongue al menos hasta mediados de 2026, mientras se resuelven las impugnaciones legales.

Por ahora, las sucursales en la Ciudad de México y el resto del país continuarán con el servicio suspendido en ventanillas físicas, manteniendo únicamente activos sus servicios de pago externo.

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