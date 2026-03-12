¿Sigue la Huelga en Monte de Piedad? A Casi 6 Meses del Paro Esto Pasa con las Prendas Empeñadas

Se cumplen casi seis meses del inició de la huelga en Nacional Monte de Piedad y la incertidumbre crece entre los consumidores, en N+ te explicamos qué ocurre con las prendas empeñadas.

Desde el 1 de octubre de 2025 se encuentran cerradas las instalaciones en Monte de Piedad en todo el país, debido a las acusaciones del sindicato respecto a presuntos incumplimientos laborales y a la falta de transparencia en la administración del patronato.

Conforme transcurren los días, no se ha logrado un acuerdo y el paro de las actividades no tiene fecha para que llegue a su fin. Además de que los trabajadores se han visto afectados por dejar de percibir su salario, han tenido que mantener guardias en carpas afueras de las sucursales que permanecen cerradas de la empresa.

¿Qué ocurre con las prendas de usuarios que están en el Monte de Piedad?

Los usuarios del Monte de Piedad se encuentran con preocupación debido a que no saben qué ocurrirá con sus pertenencias empeñadas, desconocen si deben seguir o no pagando lo que les corresponde o qué sucederá con sus objetos.

Como consecuencia de que en el Monte de Piedad sigue el paro de labores, por la huelga de sus trabajadores, no se ha podido entregar prendas a los consumidores que lograron cumplir el pago del empeño.

De tal forma, Monte de Piedad ha expresado que las prendas están resguardadas ante estrictos protocolos de seguridad en las bóvedas de cada sucursal, además de tener cobertura de seguro.

Alertan por nuevos fraudes a nombre de Monte de Piedad

Se ha dado a conocer una nueva forma de fraudes que consiste en mensajes a en correo electrónico o celular en el que ofrecen descuentos, promociones especiales o liquidaciones anticipadas a cambio de depositar en una cuenta distinta.

Los mensajes suelen llegar desde dominios como Gmail, Outlook, iCloud u otros que no sean oficiales, por ello, Monte de Piedad pide a sus clientes desconfiar de cualquier mensaje donde se les solicite pagar a una tarjeta o cuenta distinta.

Asimismo, reitera cuáles son los medios oficiales de pago, donde se podrán realizar los depósitos:

MiMonte App

Mi Monte Web

BancaNet de Banamex

Tiendas OXXO

