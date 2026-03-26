Megaparo Nacional de Transportistas y Agricultores: ¿Cuándo Es y Cómo Serán Afectaciones?

El Megaparo Nacional de Transportistas y Agricultores es un hecho, por lo que los trabajadores anunciaron que realizarán diversas acciones para exigir a las autoridades que atiendan sus demandas; se prevén severas afectaciones.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa, es una jornada de protestas como resultado del incumplimiento de acuerdos alcanzados con autoridades federales, los cuales se habían acordado hace tiempo.

Noticia relacionada: “SOS Gobernadora”: Transportistas de Acapulco Exigen Audiencia Por Inseguridad; Mañana Protestan

Los inconformes señalan que sus peticiones son para realizar su trabajo con seguridad, por ello el Megaparo Nacional de Transportistas y Agricultores busca que sus demandas ahora sí sean puestas en marcha.

Entre las exigencias de ambos sectores se encuentran las siguientes:

Transportistas: piden seguridad, ya que aseguran aumentaron las extorsiones, robos y asesinatos de conductores en las carreteras. Además, piden frenar el alto precio al diésel y mejores condiciones operativas

Agricultores: este sector exige precios justos para maíz, frijol y trigo, que son granos básicos, además, denuncian la importación masiva de alimentos que afectan los precios nacionales.

Video: Frustran Dos Intentos de Asalto a Transportistas en la Autopista México-Querétaro

¿Cómo serán las afectaciones por el Megaparo Nacional de Transportistas y Agricultores?

Es importante que vayas tomando en cuenta tus trasladados si es que tienes que salir por carretera o tomar vialidades que usualmente son afectadas con bloqueos o plantones, tales como:

México-Querétaro

México-Cuernavaca

México-Pachuca

Cruces fronterizos como Ciudad Juárez

Carreteras en Sonora y Sinaloa

Puntos clave en Zacatecas

Autopistas de Michoacán y Jalisco

¿Cuándo es el Megaparo Nacional de Transportistas y Agricultores?

El megaparo está previsto para el próximo lunes 6 de abril de 2026, después del periodo vacacional de Semana Santa. Debido a que quieren evitar afectaciones a los vacacionistas y a la actividad económica relacionada con el periodo de descanso.

Pero ojo, porque el Megaparo Nacional de Transportistas y Agricultores no sería la única protesta, ya que los líderes mencionaron que de no obtener respuestas favorables, podrían llevar a cabo movilizaciones en el Mundial 2026.

Historias recomendadas:

EPP

