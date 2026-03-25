“SOS Gobernadora”: Transportistas de Acapulco Exigen Audiencia Por Inseguridad

Choferes y concesionarios del transporte público en Acapulco realizaron una protesta inusual este miércoles al rotular sus unidades con mensajes dirigidos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en los que solicitan una audiencia urgente para atender diversas demandas del sector.

En camiones de rutas como Costera y Hospitales se leyeron consignas como “SOS gobernadora, audiencia, mesa de trabajo”, con las que buscan visibilizar la situación que enfrentan.

Los transportistas señalaron que requieren dialogar directamente con la mandataria estatal para plantear un incremento en la tarifa del pasaje, que actualmente es de 12 pesos y que proponen elevar a 16, además de solicitar apoyo económico por unidades afectadas por la violencia.

De acuerdo con los concesionarios, al menos seis camiones han sido incendiados presuntamente por grupos del crimen organizado en meses recientes, lo que ha generado pérdidas significativas y afectaciones al servicio en distintas zonas del puerto. Indicaron que estos hechos han dejado a varias familias sin sustento y han agravado la crisis del transporte público.

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Anuncian marcha este jueves 26 de marzo

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los inconformes anunciaron una movilización para este jueves 26 de marzo en la zona Diamante.

La protesta iniciará a las 8:00 de la mañana y contempla un posible bloqueo en el bulevar de Las Naciones, a la altura de la Promotora Turística de Guerrero. Se prevé la participación de unidades de rutas como Hospital-Vacacional, Costera, Renacimiento, Zapata, Coloso y Sector Seis, lo que podría provocar severas afectaciones a la circulación en esa zona clave.

Los concesionarios afirmaron que durante meses han buscado establecer diálogo sin éxito y advirtieron que mantendrán la presión hasta lograr una mesa de trabajo formal con autoridades de Guerrero. Hasta ahora, el gobierno estatal no ha fijado postura oficial.

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