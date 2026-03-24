Hallan Posibles Restos del Hijo de Ceci Flores, Líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, como parte de las investigaciones por la desaparición del hijo de la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, se realizó un cateo en un predio ubicado en el kilómetro 46 de la Calle 26, donde fueron localizados restos óseos junto con una prenda de vestir.

Los restos fueron trasladados a laboratorios de Servicios Periciales, donde se realizarán estudios especializados, incluyendo pruebas de genética forense que podrían tardar aproximadamente dos semanas para verificar si se trata del Marco Antonio.

Por su parte, Ceci Flores Armenta, señaló que el hallazgo podría corresponder a su hijo, desaparecido el 4 de mayo de 2019, luego de identificar una prenda que, asegura, le pertenece. Aunque los resultados de ADN aún están pendientes, expresó que este posible hallazgo representa el fin de años de búsqueda, al considerar que podría finalmente darle descanso a Marco, mientras continúa a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades.

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RCP