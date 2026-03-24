Fiscalía Investiga Caso de Mujer Encontrada en Vehículo Incendiado en Carretera 26 de Hermosillo

Autoridades de diversos niveles de gobierno atendieron el reporte de una mujer que se encontraba junto a un vehículo incendiado en la Carretera 26, en la zona rural al poniente de Hermosillo.

Alrededor de las cuatro de la tarde se reportó al número de emergencia la presencia de una mujer que pedía socorro en el kilómetro 35, a donde acudieron bomberos y paramédicos de Cruz Roja.

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Mujer localizada en vehículo incendiado es chofer de plataforma digital

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la víctima, identificada Cinthia Liliana "N", de 36 años, fue ubicada junto a un sedán siniestrado a un costado de la carretera.

La mujer, quien dijo ser conductora de una plataforma digital, recibió atención médica, priorizando su estado de salud, por lo que actualmente se encuentra en valoración médica a la espera de rendir su declaración, ya que la fiscalía abrió una carpeta de investigación para identificar posibles responsables del caso.

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Gustavo Moreno N+