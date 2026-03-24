Sujeto Detenido por Insultar e Intentar Agredir a Elementos de la Policía en Hermosillo

Por tercera ocasión en menos de 24 horas se registró una agresión contra elementos de la Policía Preventiva Municipal de Hermosillo, al atender reportes de emergencia hechos al 9-1-1.

Poco antes de las 05:00 de la tarde del lunes, los agentes policíacos acudieron al cruce de las calles José María Mendoza y General Piña, de la colonia San Benito, donde reportaban a una persona agresiva por fuera de una tienda de conveniencia.

Al llegar encontraron a un sujeto, quien fue identificado como Francisco “N”, de 30 años de edad, quien fue abordado por los policías, pero el sujeto los insultó y recibió de forma agresiva.

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Posteriormente se abalanzó sobre ellos para intentar morderlos, por lo que tuvo que ser sometido para su detención y ser puesto a disposición del Ministerio Público, para su investigación por delitos contra funcionarios públicos y resistencia a particulares.

Tercer caso de agresiones a policías municipales en Hermosillo

Este es el tercer caso de agresiones a municipales registrado en el inicio de semana, los dos anteriores fueron de un sujeto en el poblado Miguel Alemán quien golpeó a un elemento cuando atendía el reporte de escándalo en la vía pública.

Mientras que el otro, fue de una mujer que mordió a un oficial en la colonia San Benito, al negarse a retirarse de la casa de su amiga, ambos casos la madrugada del lunes pasado y en estado de ebriedad.

Reportero: Roberto Bahena N+

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