Sujeto Detenido por Insultar e Intentar Agredir a Elementos de la Policía en Hermosillo
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Luego de reportar a una persona agresiva, un sujeto fue detenido por insultar e intentar agredir a elementos de la Policía Municipal en la colonia San Benito de Hermosillo, Sonora.
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Por tercera ocasión en menos de 24 horas se registró una agresión contra elementos de la Policía Preventiva Municipal de Hermosillo, al atender reportes de emergencia hechos al 9-1-1.
Poco antes de las 05:00 de la tarde del lunes, los agentes policíacos acudieron al cruce de las calles José María Mendoza y General Piña, de la colonia San Benito, donde reportaban a una persona agresiva por fuera de una tienda de conveniencia.
Al llegar encontraron a un sujeto, quien fue identificado como Francisco “N”, de 30 años de edad, quien fue abordado por los policías, pero el sujeto los insultó y recibió de forma agresiva.
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Posteriormente se abalanzó sobre ellos para intentar morderlos, por lo que tuvo que ser sometido para su detención y ser puesto a disposición del Ministerio Público, para su investigación por delitos contra funcionarios públicos y resistencia a particulares.
Tercer caso de agresiones a policías municipales en Hermosillo
Este es el tercer caso de agresiones a municipales registrado en el inicio de semana, los dos anteriores fueron de un sujeto en el poblado Miguel Alemán quien golpeó a un elemento cuando atendía el reporte de escándalo en la vía pública.
Mientras que el otro, fue de una mujer que mordió a un oficial en la colonia San Benito, al negarse a retirarse de la casa de su amiga, ambos casos la madrugada del lunes pasado y en estado de ebriedad.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR