¿Qué Hacer si Cae Ceniza del Popocatépetl en mi Casa? Esto Recomiendan las Autoridades

El Popocatépetl presentó este jueves 26 de marzo gran actividad volcánica, por lo que las autoridades alertaron sobre la posible caída de ceniza en varias zonas, especialmente en la Ciudad de México, pero, ¿qué hacer si la encuentras en tu casa?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el volcán Popocatépetl registró nuevas emisiones de ceniza volcánica con trayectoria hacia la capital. Por lo tanto, advirtió sobre una posible caída del material en las 16 alcaldías durante las primeras horas del día.

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El material expulsado por el volcán avanza hacia el oeste del cráter con dirección a la Ciudad de México.

Ahora bien, es importante que tomes en cuenta que la ceniza volcánica no solo es “polvo”. Debido a que su composición es a base de fragmentos de roca, cristales y vidrio volcánico sumamente fino y abrasivo.

Los riesgos por su presencia en ciudades como la CDMX representan riesgos, los cuales van de la salud personal hasta el colapso de infraestructuras.

¿Cuáles son los problemas por la caída de ceniza?

La caída de ceniza trae consigo diversas afectaciones. En el caso de la salud respiratoria, las partículas (que son muy pequeñas) pueden entrar profundamente en los pulmones, irritando la garganta, nariz y ojos. Además, es muy peligrosa para las personas que viven con asma o problemas cardíacos.

Te contamos que los problemas por la caída de ceniza también se relacionan con las infraestructuras, debido a que la ceniza se acumula en los techos y pesa más de lo que puedes imaginar.

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Si la ceniza se moja con lluvia, su peso se triplica, así que hay riesgo de que colapsen techos ligeros o aquellos que están construidos con láminas.

La caída de ceniza también afecta al sistema de drenaje, ya que si las partículas ingresan por las coladeras, se mezclan con el agua y se solidifican como si fuera cemento. Entonces, esa obstrucción provocaría inundaciones, encharcamientos y daños a la tubería.

Ojo, porque la abrasión que caracteriza a la ceniza puede rayar vidrios o dañar los motores de autos o filtros de aire si no los limpias adecuadamente.

¿Qué hacer si cae ceniza en tu casa?

La SGIRPC pidió a la población tomar en cuenta estas recomendaciones en caso de que se presente caída de ceniza en tu vivienda o alcaldía:

Tapa los depósitos de agua para evitar su contaminación.

Protege nariz y boca porque puede irritar el sistema respiratorio.

No realices actividades al aire libre.

Cierra puertas y ventanas.

Sella con trapos húmedos las rendijas y ventanillas.

No dejes los alimentos a la intemperie.

Cubre las coladeras para evitar que se tape el drenaje.

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