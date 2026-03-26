Popocatépetl Lanza Ceniza Rumbo CDMX; Prevén Caída en Todas las Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México reportó este jueves 26 de marzo que el volcán Popocatépetl registró nuevas emisiones de ceniza volcánica con trayectoria hacia la capital, por lo que advirtió sobre una posible caída del material en las 16 alcaldías durante las primeras horas del día.

El aviso fue emitido a las 09:20 horas y difundido a través de las redes sociales de la dependencia.

Ceniza del Popocatépetl se mueve hacia la Ciudad de México

De acuerdo con el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Washington (VAAC-NOAA), el material expulsado por el volcán avanza hacia el oeste del cráter con dirección a la Ciudad de México.

Las imágenes captadas por las cámaras de monitoreo instaladas en Altzomoni, Estado de México, mostraron emisiones de vapor de agua con escaso contenido de ceniza al momento del reporte.

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La SGIRPC precisó que la posible caída de ceniza volcánica podría presentarse en todas las demarcaciones de la capital en un lapso de seis horas a partir de las 09:20 horas.

El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. La próxima actualización del monitoreo está programada para las 07:00 horas del viernes 27 de marzo, o antes si se registra algún evento relevante.

Un jueves frío con vientos que favorecen la dispersión

El boletín meteorológico de las 07:00 horas, emitido por la misma secretaría con datos de la estación Venustiano Carranza, describió una mañana fría a muy fría en el sur y poniente de la ciudad, con cielo parcialmente nublado. Para el transcurso de la tarde, el pronóstico anticipa cielo mayormente despejado y ausencia de lluvias, con vientos del norte de entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 km/h.

Las temperaturas oscilan entre los 10 grados Celsius como mínima y 25 grados como máxima, ambas registradas en la alcaldía Venustiano Carranza. La calidad del aire a las 06:00 horas fue catalogada como "buena" por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), con niveles aceptables de ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y partículas suspendidas.

La SGIRPC recomendó mantenerse atento al Sistema de Alerta Temprana ante cualquier actualización sobre la actividad del Popocatépetl.

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CT