Maduro Comparece en Tribunal de Nueva York, EUA; Juez Descarta Desestimar el Caso

La mañana de hoy, 26 de marzo de 2026, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron nuevamente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, para su segunda audiencia luego de su detención en el mes de enero.

El juez federal encargado del caso, Alvin Hellerstein, de 92 años, entró a la sala de la corte alrededor de las 11:45 hora local (09:45 tiempo de México), pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00 hora de Nueva York.

Más tarde, el juez descartó desestimar el caso, tal y como pedían los abogados del expresidente de Venezuela.

"No voy a desestimar el caso", dijo Hellerstein en la segunda audiencia contra el matrimonio, acusado por la justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

En febrero, la defensa de Flores y Maduro pidió desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negó a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

En datos

Maduro y Flores se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

Su primera audiencia fue el 5 de enero de 2026, dos días después de su detención en Caracas, en una operación militar de Estados Unidos.

En esa ocasión Maduro se declaró no culpable y dijo ser un “prisionero de guerra”.

Actualmente, está acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

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Trump dice que se presentarán más casos

Este mismo jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que a Nicolás Maduro solo lo han procesado por "una fracción" de los delitos que ha cometido.

"Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos", dijo Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

"Vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse", insistió.

Este jueves, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, se presentan en audiencia ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, en Manhattan, EE. UU. El reporte de @arielmou, corresponsal de N+.



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“Bloqueo ilegal” de fondos

Cabe señalar que el proceso ha estado marcado por la denuncia de la defensa de un "bloqueo ilegal" de sus fondos para pagar abogados.

Por otra parte, esta semana el diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, aseguró que su padre "está muy bien", con "mucho ánimo" y "fuerza".

"Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicio todos los días", dio a conocer Maduro Guerra previo a la comparecencia.

Añadió que Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está "firme y alerta".

Cargos contra Maduro

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Por su parte, Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Recientemente, los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron un documento solicitando la desestimación de los cargos.

Alegaron que el Gobierno estadounidense, a través de la oficina de control de activos (OFAC), revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, calificándolo de "error administrativo".

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Con información de N+ y EFE.

spb