Partido Nueva Caledonia vs Jamaica En Vivo Hoy: ¿A Qué Hora es el Repechaje del Mundial 2026?

Esta noche se lleva a cabo el partido Nueva Caledonia vs Jamaica como parte del repechaje rumbo al Mundial 2026. Los Reggae Boyz aún sueñan con el boleto mundialista, pero primero deben vencer a los oceánicos y luego a la República Democrática del Congo.

Jamaica se encuentra en la repesca debido a que no logró acceso directo en las eliminatorias de Concacaf, ya que acabó en tercer lugar de su grupo.

Noticia relacionada: Bolivia vs Surinam Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de Repechaje Rumbo al Mundial 2026?

Por su parte, Nueva Caledonia jugará el repechaje porque en la Confederación de Futbol de Oceanía no consiguió el boleto mundialista. Así que si quiere asistir por primera vez al torneo, deberá superar a los jamaicanos.

Hay que recordar que el vencedor de este juego en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, habrá sorteado un obstáculo hacia la justa mundialista. Sin embargo, deberá jugar un segundo partido de playoffs ante la República Democrática del Congo, el martes 31 de marzo.

El partido Nueva Caledonia vs Jamaica se disputa este jueves 26 de marzo en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Akron de Guadalajara.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC



