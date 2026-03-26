Bolivia vs Surinam Hoy: ¿A Qué Hora Empieza el Repechaje Rumbo al Mundial 2026?

Con la esperanza de seguir adelante rumbo al Mundial 2026, Bolivia se enfrenta esta tarde a Surinam en el Estadio Gigante de Acero, en Monterrey, Nuevo León. Y el ganador de ese duelo se verá las caras con Irak para definir a la Selección que se quedará con el boleto mundialista.

Bolivia es el representante de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) que terminó la eliminatoria en el lugar 7 de la clasificación y por ello se ganó el derecho a disputar la repesca. Hay que recordar que los primeros 6 de la tabla lograron el boleto directo al Mundial 2026.

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Surinam pertenece a la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) y jugará repesca al no lograr el pase directo, que quedó en manos de Panamá, Curazao y Haití. La Concacaf cuenta con 6 boletos directos (México, EUA y Canadá son anfitriones y no disputaron eliminatoria) y dos accesos a repechaje.

Hay que recordar que Surinam jugará la repesca debido a que fue el mejor segundo lugar de la eliminatoria de Concacaf (con 9 unidades), junto con Jamaica (12 unidades). Así que Surinam se verá las caras con Bolivia, mientras que Jamaica se enfrentará a Nueva Caledonia (de la Confederación de Oceanía).

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¿Cuándo y Dónde Dónde Ver Bolivia vs Surinam, el Partido de Repechaje del Mundial 2026? Canales y Transmisión

El partido Bolivia vs Surinam se llevará a cabo el jueves 26 de marzo en el Gigante de Acero, estadio que pertenece al Club Monterrey y que se ubica en Nuevo León, México.

La cita para que ruede el balón es a las 16:00 horas (tiempo del centro de México). Si quieres ver el partido, puedes hacerlo a través de la señal por cable de TUDN; si lo prefieres, puedes seguirlo en la plataforma de streaming ViX Premium.

El ganador del Bolivia vs Surinam seguirá adelante y jugará un segundo duelo ante Irak, el martes 31 de marzo, también en la casa del Monterrey.

Tanto Bolivia como Surinam ya se encuentran en suelo mexicano, para preparar el duelo del próximo juego en Nuevo León. También trascendió que Irak, que enfrentó problemas con las visas, igualmente está en Monterrey.

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Con información de N+

RGC