Paulinho, Goleador del Toluca, Ya Se Concentró con Portugal para Enfrentar a México

La Selección de Portugal ya se encuentra en Cancún, Quintana Roo, para prepararse rumbo al partido del próximo 28 de marzo ante el combinado de México. Hasta ahí llegó el delantero Paulinho, del club Toluca, para integrarse a la concentración.

Paulinho, tricampeón de goleo de la Liga MX, se pondrá a las órdenes del entrenador Roberto Martinez, quien lo llamó para suplir la baja por lesión del delantero Rafael Leao.

Noticia relacionada: Dónde Ver Gratis y en Megapantalla el Partido México vs Portugal en la CDMX

Fue la Federación Portuguesa de Futbol la que dio ambas noticias: la llegada de su selección a Cancún y el arribo de Paulinho para integrarse a la concentración. En ambos casos compartió videos en sus redes sociales.

En las imágenes se observa al delantero del Toluca saludado y abrazando a sus viejos conocidos de la Selección de Portugal, todos con sus características vestimentas deportivas en tonos guindas.

Video: La Historia del Estadio Ciudad de México Rumbo al Mundial 2026

Joao Félix saluda con expresión muy mexicana: "¿Qué pasa, wey?"

Además, en el video donde se observa cuando el equipo baja del avión en el aeropuerto de Cancún, el futbolista Joao Félix saluda a la cámara con una expresión muy mexicana: “¿Qué pasa, wey?”. Hay que recordar que a lo largo de su carrera ha convivido con futbolistas de México, como Santi Gimenez, con quien compartió vestuario en el AC Milán la temporada pasada.

El partido México vs Portugal se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo, en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca, que será conocido administrativamente como Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026.

Portugal Suma Otra Baja contra México: ¿Quién es la Figura que no Jugará el Duelo Amistoso?

El pasado lunes 23 de marzo la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) emitió un comunicado para informar que el portero Diogo Costa está lesionado y no podrá cubrir la portería ante México y Estados Unidos.

Diogo Costa se resintió de los aductores luego del partido de su equipo, el Porto ante el Braga en la Jornada 27 de la Liga portuguesa. Los médicos de la Selección de Portugal determinaron que no estaba en condiciones para viajar, así que causó baja.

En su lugar se convocó a Ricardo Velho, quien juega en el Gençlerbirligi de la Liga turca y que será la tercera opción detrás de José Sá, del Wolverhampton inglés, y de Rui Silva, del Sporting de Lisboa.

La baja de Diogo Costa amplía la lista de titulares que no están disponibles para la Fecha FIFA de marzo: el central Rúben Dias, el delantero Rafael Leao y el capitán Cristiano Ronaldo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC