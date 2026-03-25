Mauricio Culebro Deja a los Tigres de la UANL: ¿Quién Será el Nuevo Presidente del Club?

Luego de 5 años como presidente de los Tigres de la UANL, Mauricio Culebro dejará su puesto. Así lo hizo saber el club de la Liga MX este miércoles 25 de marzo a través de un comunicado.

"Club Tigres informa que ha iniciado un proceso de sucesión en la Presidencia de la institución, como parte de una transición planificada orientada a dar continuidad al proyecto deportivo y estratégico del club", detallaron los felinos del norte.

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Y en ese mismo sentido, añadieron que "después de una exitosa gestión de 5 años al frente del Club, a partir del 1 de junio Mauricio Culebro concluirá su gestión como Presidente del Club Tigres".

De acuerdo con lo expuesto por el club norteño, Mauricio Culebro iniciará una nueva etapa profesional como presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, empresa que es propietaria del Atlanta United en la MLS y de los Halcones de Atlanta en la NFL.

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Tigres de la UANL: ¿Carlos Emilio González ocupará el lugar de Mauricio Culebro?

En el mismo comunicado, los Tigres de la UANL adelantaron quién ocupará el puesto que deja vacante Mauricio Culebro: Se trata de Carlos Emilio González.

"A partir del 1 de junio, Carlos Emilio González asumirá el cargo de Presidente de Club Tigres”, explicó el documento y añadió que “es un ejecutivo con amplia trayectoria internacional y más de tres décadas de experiencia. Su perfil combina visión estratégica, liderazgo y capacidad de ejecución, cualidades que serán clave para encabezar una nueva etapa de crecimiento institucional".

Los Tigres de la UANL han renovado su directiva en años recientes: Antes de la salida de Culebro, el exfutbolista Antonio Sancho fue quien dejó la vicepresidencia deportiva y ahora trabaja con los Pumas, donde tiene un puesto similar.

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Con información de N+

RGC