Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana: ¿Qué Número Usará en el Partido contra Portugal?

Con toda la actitud, el futbolista mexicano-español Álvaro Fidalgo ya está concentrado con la Selección Mexicana. En sus primeros días vistiendo el uniforme tricolor, “El Maguito” ha mostrado disposición y por ello trabaja al cien.

Incluso se le vio cerca de Rafa Márquez, segundo al mando en el cuerpo técnico. “El Kaiser”, con amplia trayectoria como jugador y capitán sabe todo lo que implica vestir la playera de México, así que no dudó en compartir su experiencia y aconsejar al exjugador del América, como se apreció en el entrenamiento.

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Sobre su decisión de vestir la playera tricolor, Fidalgo habló ante las cámaras de TUDN: “Llegué al país hace 5 años y fue un cúmulo de muchísimas cosas, vivencias. Y todo lo que viví en América y en el país me transformó en muchos aspectos. Entonces tengo un sentimiento de pertenencia muy importante para mí, lo siento como mi casa”.

Y en ese mismo sentido añadió que “ese fue uno de los motivos por los que tomé la decisión de representar al Tri, a la Selección Mexicana. Así que estoy muy feliz y con mucho orgullo de representar a México, la verdad”.

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¿Qué Número Usará Álvaro Fidalgo en el México vs Portugal 2026? Dorsal Confirmado en Selección Mexicana

Aunque en el América se consolidó con el número 8 en la espalda, Álvaro Fidalgo no podrá usar ese dorsal en la Selección Mexicana. Y eso se debe a que ya fue asignado a Charly Rodríguez, quien tiene derecho de antigüedad.

Lo mismo que le sucedió en su nuevo club, el Real Betis: cuando llegó ya estaba ocupado el 8, así que eligió jugar con el 15 en la playera verdiblanca.

De acuerdo con TUDN, el dorsal que portará “El Maguito” Fidalgo será el 19, al menos para esta Fecha FIFA de marzo que contempla dos partidos: contra Portugal y Bélgica.

Portar el 19 en la casaca de la Selección Mexicana no es cosa menor, ya que la vara está alta: lo usó Oribe Peralta antes y durante los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, con un buen desempeño.

El llamado de Álvaro Fidalgo al Tricolor fue una de las sorpresas en la Fecha FIFA de marzo

Hay que recordar que la Selección Nacional de México anunció hace unos días la convocatoria del entrenador Javier Aguirre para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica. “El Vasco” Aguirre llamó a 26 jugadores para la próxima Fecha FIFA y hubo varias sorpresas.

Para la Fecha FIFA de marzo son 26 los futbolistas que se concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento, de cara a los partidos de preparación frente a Portugal y Bélgica.

Una de las sorpresas es el primer llamado de Álvaro Fidalgo, español naturalizado mexicano que estuvo varios años en el América y hoy juega para el Real Betis en LaLiga.

Antes de estar en la lista, el nombre de “El Maguito” ya sonaba como candidato a la Selección Mexicana: afición y prensa coincidían en que debería ser llamado al equipo tricolor.

El partido México vs Portugal se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo, en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca, que será conocido administrativamente como Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026.

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Con información de N+

RGC