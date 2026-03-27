Realizan Donación Multiorgánica en Coahuila; David Se Vuelve Esperanza para Varias Personas

En Coahuila, familiares, amigos y personal médico despidieron entre aplausos a David, un padre de familia que, a través de la donación de sus órganos, se convirtió en esperanza para más de cinco personas.

Con apenas 32 años, ingresó al Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Saltillo, Coahuila, por complicaciones de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, presentó un evento cerebral que terminó por deteriorar su estado.

Ante este panorama, su familia tomó la decisión de donar sus órganos.

Al respecto Enrique Nova, coordinador de Donación y Procuración de Órganos del IMSS, indicó:

“Se habla con los familiares, se explica sobre la cuestión de la muerte cerebral y sobre la opción de la procuración multiorgánica, inicialmente los familiares pues con bastantes dudas, algo que es bastante frecuente en la sociedad, la esposa comenta que quiere platicar el caso con los niños, con los menores, habla directamente con los dos menores de 8 años y ellos son los que incentivan a los familiares a continuar con la aceptación de la procuración multiorgánica”

Gracias a la generosidad de la familia se procuraron hígado, riñones, hueso y córneas que serán trasplantados a pacientes en lista de espera, tanto en Coahuila como en Nuevo León.

Video | Un Último Acto de Amor: David, de 32 Años, Donó Sus Órganos tras Morir en Saltillo

Despedida

Y en medio del dolor, su despedida se convirtió también en un mensaje de vida.

“David ha ido más allá, entregando vida a quienes ni siquiera conocía. Ustedes su familia, han sido los guardianes de este último acto heroico, permitiendo que su corazón que tantas veces latió por los demás, siga haciéndolo ahora en el pecho de alguien que vuelve a tener esperanza", aseguró un médico al despedir a David.

Está es la cuarta procuración multiorgánica del año en este hospital de la capital de Coahuila, que nuevamente resalta la importancia de fomentar la cultura de la donación de órganos.

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Con información de Edgar Martínez

LECQ