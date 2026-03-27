Protesta de Transportistas Hoy en CDMX: Avenidas Afectadas por Manifestación en la Cuauhtémoc

¡Toma precauciones! Hoy, 27 de marzo de 2026, transportistas saldrán nuevamente a las calles para realizar una protesta en la Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades advirtieron sobre la afectación en vialidades.

Ante ello, aquí te informamos sobre los puntos afectados por la nueva manifestación, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades cotidianas.

También puedes consultar todos los canales de N+ para conocer la situación en calles y avenidas, así como información sobre accidentes o afectaciones en el transporte público.

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Zona afectada por protesta de transportistas

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la protesta de este viernes será encabezada por el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.

Los transportistas acudirán a las 10:00 horas al Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la avenida Fray Servando Teresa de Mier 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cuál es su demanda?

Los manifestantes se presentarán en ese punto para demandar incremento salarial digno y mejores prestaciones del contrato colectivo de trabajo para las y los trabajadores.

La SSC previó que la protesta congregue a alrededor de 350 personas y no descartó la afectaciones de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

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Con información de N+.

spb