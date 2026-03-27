Marchas HOY 27 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 27 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 6 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 17 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México se concentrará en:

10:00 Horas. Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos del Poder Judicial de la Ciudad de México en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 32, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Benito Juárez

Trabajadoras y trabajadores de la Colectiva ‘Cineteca Nacional’ se reunirán en:

11:00 Horas. Cineteca Nacional de México en Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas ciclistas

Tláhuac

Mujer es Transformación en Movimiento rodarán de:

18:00 Horas. Explanada de la alcaldía Tláhuac, en Av. Tláhuac, Col. La Asunción en un recorrido por Av. Tláhuac, Carlos A. Vidal, Av. Estanislao Ramírez y Tierra y Libertad.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

Octos Rollers rodarán de:

20:30 Horas. Kiosco de Alameda Central a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

LECQ