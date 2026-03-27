Gobierno Presenta Informe de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

El Gobierno de México presentó este viernes un informe sobre la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el trabajo conjunto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y su representación en México, que ha acompañado una buena parte del trabajo que se presentó este viernes.

La mandataria mencionó que “este trabajo se le presentó a varios de los colectivos de desaparecidos, previamente”.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se presentará este viernes un informe detallado de la situación de las personas desaparecidas en México. pic.twitter.com/Wu0zRYvq2f — NMás (@nmas) March 27, 2026

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¿Cuántas personas han desaparecido en México?

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 1952 a 2026, existe un total de 394,695 casos, de las cuales, 132,534 corresponden a personas desaparecidas y 262,111, a personas localizadas, detalló Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En México, hay 130,178 registros de personas que continúan con estatus desaparecido, 2006 a 2026.

El 36% del total, 46,742 casos, no tienen datos suficientes para la búsqueda.

El 31%, 40,308 casos, tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición y actualmente, la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización.

El 33%, 43,128 casos, son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales, aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones, de estos, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que la Comisión Nacional de Búsqueda ha registrado 394,645 casos de personas desaparecidas, de 1952 a la fecha, de las cuales 262,111 han sido localizadas, 92% de ellas con… pic.twitter.com/LREKGfLRR9 — NMás (@nmas) March 27, 2026

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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Con información de N+.

RMT