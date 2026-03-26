Semarnat Descarta “Daño Severo” por Contaminación en Golfo de México: Alistan Denuncias Ante FGR

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que se la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) impondrá denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el derrame de combustible en el Golfo de México; la funcionaria descartó que el daño sea severo.

En una conferencia que ofreció hoy, 26 de marzo de 2026, el Grupo Interinstitucional sobre el origen de la contaminación en el Golfo de México, Bárcena Ibarra anunció que la ASEA “esta interponiendo denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República a quien resulte responsable”.

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Semarnat descarta daño severo por contaminación en Golfo de México

Bárcena agregó que las instituciones que conforman el Grupo Interinstitucional harán “una caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano, para determinar el daño ambiental, que por ahora, se descarta que sea severo”.

La funcionaria agregó que la Semarnat y la Procuradora Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han “sostenido reuniones con académicos y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos con los autores del mapa interactivo que está circulando en la prensa y estamos intercambiando información para hacer recorridos, con su acompañamiento, en los sitios identificados y evaluar posibles afectaciones de flora y fauna”.

Alicia Bárdela subrayó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Grupo Interinstitucional implementar “un observatorio ambiental permanente en el Golfo de México”, para prevenir futuros incidentes.

La titular de Semarnat refrendó el “compromiso de mantener un monitoreo permanente, de implementar todas las acciones necesarias para la contención del presente y lamentable evento, y también para futuros incidentes que puedan ocurrir y sobre todo, para proteger nuestros ecosistemas marinos y las comunidades costeras”.

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RMT