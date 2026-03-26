Pemex Realiza Censo para Atención a la Población por Contaminación en Golfo de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer hoy, 26 de marzo de 2026, que realizan un censo para atender a la población por la contaminación en el Golfo de México.

Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, detalló que realizan labores de campo, que son parte del operativo por la presencia de hidrocarburos en el litoral sur del estado de Veracruz. Precisó que hay monitoreo permanente, así como labores de limpieza y censo de personas con afectaciones.

Como parte de estas acciones, la empresa ha contratado a 300 personas de comunidades locales para participar en las tareas de limpieza, además, precisó que en Pemex cuentan programas de apoyo social y ambiental.

También se han realizado trabajos para mantener la actividad pesquera, como la limpieza de embarcaciones y la entrega de redes, con el objetivo de reducir el impacto económico inmediato en los pescadores.



Video: ¿Qué Tan Grave es el Daño Ambiental por el Derrame de Petróleo en el Golfo de México?

Cabe señalar que en la Mañanera del Pueblo de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también anunció el censo de pescadores para tener el número de las personas afectadas y enfatizó que les brindarán apoyo.

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Atención médica y afectaciones a la población

Pemex reportó que 548 personas han recibido atención médica en módulos instalados en playas afectadas, debido a posibles efectos derivados del contacto con hidrocarburos.

El derrame ha provocado afectaciones económicas significativas, especialmente entre pescadores, quienes han visto limitada su actividad ante la contaminación de especies marinas. En N+ te compartimos qué pasó en Más de 700 Pescadores Afectados en la Barra de Cazones, Veracruz por Hidrocarburo.

El problema fue reportado por primera vez el pasado 2 de marzo por pescadores de comunidades como Barrillas, Jicacal y Playa Linda, en Veracruz.

En los días posteriores, la mancha de hidrocarburo se extendió a municipios como Coatzacoalcos, Catemaco y Alvarado, y posteriormente avanzó hacia el norte, alcanzando zonas como Tamiahua, Tuxpan y Cazones.



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