Más de 700 Pescadores Afectados en la Barra de Cazones, Veracruz por Hidrocarburo

La zona de la Barra de Cazones se sostiene principalmente por las familias pesqueras y palaperos, así como del turismo que llega al lugar durante las temporadas vacacionales en Veracruz.

La llegada de restos de hidrocarburo a las playas de la zona norte del estado ya ha afectado a por lo menos 700 pescadores que aseguran que, desde que este problema se presentó, la pesca en la zona no es la misma, ya que las corridas de peces en el lugar han disminuido considerablemente.

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De acuerdo con las declaraciones de Lázaro Moreno Santiago, uno de los pescadores de la zona que han resultado afectados, en el lugar la pesca es el sustento básico de la Barra de Cazones, ya que el sitio se mueve gracias al producto del mar, es decir, mariscos, pescado y la actividad pesquera.

“El sustento básico de Barra de Cazones se mueve gracias al marisco, al pescado, a la actividad pesquera".

Indican que, a pesar de la contaminación, los trabajadores continúan saliendo a pescar, ya que es el sustento diario para sus familias; sin embargo, indican que las capturas no son igual que antes de que llegaran restos del material contaminante.

"A pesar de estar la contaminación, seguimos pescando porque es el diario de nosotros, el diario de nuestras familias, pero las pescas no son como antes de la contaminación”.

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Pescadores indican que tienen problemas al vender su producto

Por su parte, el pescador Octavio Vázquez Amelino indica que lo que quieren es que se busque la manera de solventar este problema, ya que tienen familias a las cuales llevar un sustento y, al verse afectada su actividad económica, se dificulta hacerlo.

"Queremos que busquen la manera de solventar este problema, porque, porque tenemos hijos, esposa y ¿de dónde vamos a agarrar?"

Son los mismos pescadores, así como habitantes de la zona, quienes sienten temor del marisco que están consumiendo, esto al no saber si está siendo contaminado por los residuos de hidrocarburos que están llegando al mar.

Lázaro indica que incluso mover su producto ya está siendo un problema, pues en la Ciudad de México, que es a donde llevan su producto, ya les están dificultando el acceso a la entrega. Menciona que este problema prácticamente los está dejando con las manos atadas.

“A Ciudad de México se va nuestro producto, ya nuestro comprador está poniendo como que topes, ¿y qué hacemos nosotros? Si capturamos la especie y allá nos la rechazan, nos dejan con las manos atadas."

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