Hallan a Tres Tortugas y un Pez sin Vida en Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

La tarde de este miércoles 25 de marzo, se ha registrado el hallazgo de más especies marinas sin vida en una playa del municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz; según el reporte, fueron al menos cuatro ejemplares los que fueron localizados en esta zona.

Los hallazgos corresponden a tres tortugas sin vida, así como a un pez marino morena. Los ejemplares fueron localizados durante un recorrido que fue realizado durante este miércoles en playas de Barrillas, Dunas y Olmeca de la zona poniente de Coatzacoalcos por parte de la Brigada ambientalista del sur de Veracruz.

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De acuerdo con la información brindada por integrantes de la brigada ambientalista de la zona sur de Veracruz, el varamiento de tres de los cuatro ejemplares corresponde a tortugas de especies verdes tipo amarillo, así como los restos de una morena.

"Son tres especies de tortugas de la especie verde tipo amarillo, que es la que tenemos en el golfo de México, y los restos de una morena".

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Especies halladas sin vida fueron entregadas a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente

Señalaron que las especies marinas encontradas fueron entregadas a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y de esta manera determinar las causas de la muerte de las especies.

"No podemos decir que está relacionado; se necesitan hacer unos estudios para saber cuál fue la causa de que estos animales perdieran la vida".

Los integrantes de la brigada ambientalista indican que la presencia de hidrocarburo es notable en la zona, pues se encuentran restos entre el sargazo que ha arrastrado la corriente en la zona costera de Coatzacoalcos; sin embargo, no se puede asegurar que sea la causa de la muerte.

"Observamos cómo el sargazo que se encuentra aquí, como en la zona costera, se encuentra igual lleno de chapopote".

Los ambientalistas indicaron que van a continuar realizando recorridos en las zonas de playa del municipio de Coatzacoalcos, localizado en la zona sur del estado de Veracruz.

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