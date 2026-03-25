Localizan a un Pelícano con Rastro de Chapopote en Playa Salinas de Alvarado, Veracruz

En Veracruz se siguen recibiendo reportes sobre la llegada de residuos de chapopote a las playas del golfo de México; en el caso de Alvarado, este ha llegado también al área de la playa de Salinas, donde esta mañana también se reportó la presencia de presuntas manchas de chapopote en un pelícano.

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El equipo de N+ Veracruz se trasladó hasta la comunidad de Salinas, localizada en el municipio de Alvarado y, de acuerdo con los testimonios brindados por los pescadores de la zona, rescataron a un pelícano que salió de la playa y se percataron de que en su cuerpo había presencia de manchas de hidrocarburo.

"Cuando salimos a hacer el recorrido de pesca, nos encontramos con un pelícano ahí en malas condiciones, pero ya pasamos reporte y todo, y en un rato lo vamos a liberar".

Fueron los mismos pescadores quienes se encargaron de poner al ejemplar bajo resguardo para alimentarlo y señalan que, posteriormente, dieron el aviso de manera oficial a las autoridades para que sea atendido, ya que el animal no responde como debería.

"No, pues nos dijeron que lo turnáramos a varias dependencias, pero pues no, nadie ha venido porque no pasa nada".

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Pescadores de playa Salinas reportan afectaciones en sus actividades y en las especies del lugar

Además del pelícano encontrado con restos de hidrocarburo, pescadores del lugar indican que también se han visto afectados por esta situación, como ya se ha visto en otras zonas costeras dedicadas a la pesca, ya que no han salido a pescar, por lo que sus embarcaciones permanecen en el atracadero.

Señalan que no quieren salir a pescar debido a las manchas de hidrocarburos que se encuentran a lo largo de toda la playa. Aunque algunos ya lo han intentado, han terminado con pérdidas en sus artes de pesca porque, pues, se han llenado de presuntos restos de chapopote.

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Estas afectaciones preocupan a los pescadores, pues cabe destacar que la comunidad de Salinas está conformada en su mayoría por personas que tienen como principal actividad económica a la pesca y señalan que no ha habido acciones de limpieza en ese punto, lo que, según ellos, les ha impactado significativamente.

Los afectados indican que esperaban que hubiera algún tipo de atención por parte de las autoridades para que se les brinde apoyo con la situación y evitar más afectaciones a su fuente de ingresos y a las especies del lugar.

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