Contaminación por Hidrocarburo Afecta Costas de Tamaulipas y Veracruz; Pescadores Paran Labores.

La contingencia ambiental provocada por el derrame de hidrocarburo continúa generando severas afectaciones. El incidente ha derivado en la contaminación visible en la franja costera, donde aún pueden observarse manchas de hidrocarburo que son arrastradas hasta la orilla por el oleaje.

La situación ha obligado a pescadores locales a suspender sus actividades. Al menos en Playa Hermosa, donde 20 embarcaciones permanecen varadas, lo que ha impactado directamente en el sustento de las familias que dependen de esta actividad.

Playa Hermosa en Veracruz Afectada por Hidrocarburo. Foto: N+

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Cabe señalar que el derrame de hidrocarburo fue causado por un barco privado que operaba frente a las costas de Sánchez Magallanes, Tabasco, a inicios del mes de marzo. A más de 20 días, este incidente ya ha afectado a playa Hermosa de Pueblo Viejo, Veracruz, y playa Miramar de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Autoridades Descartan de Momento la Presencia de Hidrocarburo en Playa Bagdad

Inician Trabajos de Limpieza en Playa Miramar Ante Presencia de Hidrocarburo

La Secretaría de Marina informó que personal naval de Protección al Medio Ambiente Marino identificó la presencia de hidrocarburo, mismo que fue retirado en playa Miramar, municipio de Ciudad Madero al sur del estado de Tamaulipas.

El hallazgo fue reportado durante recorridos marítimos y terrestres en playas del estado con el objeto de detectar posibles indicios de contaminación por hidrocarburo.

Personal naval encontró una masa de esta sustancia en forma sólida, así como diversos fragmentos pequeños, por lo que se procedió a retirar y trasladar a una empresa autorizada en el tratamiento y destrucción de forma controlada de este tipo de residuos con el fin de garantizar la protección al medio ambiente marino.

Detectan Hidrocarburo en Redes de Pesca en Playa Hermosa

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron las labores de limpieza en Playa Hermosa, ubicada en el estado de Veracruz, luego de seguir detectando presencia de pequeños fragmentos de hidrocáburo entre la arena y acumulados en el sargazo.

Los pescadores de la localidad de Guadalupe se sumaron a estas acciones, colaborando en la recolección del material contaminante, el cual también se encontraba adherido a piedras y diversos objetos, presentando una coloración obscura.

Trabajadores del mar señalaron que en horas recientes han detectado la presencia de hidrocarburo en redes de pesca, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones en la actividad pesquera de la zona.

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