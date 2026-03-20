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Cartelera de "Vive La Pesca": Fechas, Lista de Artistas y Horarios del Concierto en Semana Santa

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Conoce la cartelera oficial del festival "Vive la Pesca 2026" por Semana Santa en Soto la Marina, Tamaulipas

Conoce la Cartelera del Festival "Vive La Pesca 2026" por Semana Santa en Tamaulipas

Conoce la Cartelera del Festival "Vive La Pesca 2026" por Semana Santa en Tamaulipas. Foto: Gobierno Soto la Marina

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Autoridades de turismo dieron a conocer la cartelera oficial del festival “Vive La Pesca 2026”, un evento que se realizará del 2 al 4 de abril en Playa La Pesca, como parte de las celebraciones de Semana Santa en Tamaulipas.

Durante tres días, este destino turístico del municipio de Soto la Marina ofrecerá conciertos, espectáculos y actividades recreativas para atraer a visitantes locales y foráneos.

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El festival “Vive La Pesca 2026” en Soto la Marina contempla presentaciones de diversos artistas y agrupaciones:

  • 2 de abril: Luis y Julián Jr., Rigo y sus Teclados, DJ Pino Varela, Cupy el Payaso y Grupo Designado.
  • 3 de abril: Los Aferra2, Los Liricos Jr., Los del Pueblo, además de DJ Pino Varela, Cupy el Payaso y espectáculo de lucha libre.
  • 4 de abril: La Leyenda, Sigma Norte, DJ Pino Varela, Cupy el Payaso, show de muñequitas y Centenario.

El festival “Vive La Pesca 2026” busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de Semana Santa en Tamaulipas, ofreciendo un ambiente familiar con entretenimiento, música en vivo y actividades al aire libre.

Autoridades invitaron a la población a disfrutar de este evento que promete reunir a cientos de visitantes en una de las playas más representativas del estado.

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