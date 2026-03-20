Cartelera de "Vive La Pesca": Fechas, Lista de Artistas y Horarios del Concierto en Semana Santa

Autoridades de turismo dieron a conocer la cartelera oficial del festival “Vive La Pesca 2026”, un evento que se realizará del 2 al 4 de abril en Playa La Pesca, como parte de las celebraciones de Semana Santa en Tamaulipas.

Durante tres días, este destino turístico del municipio de Soto la Marina ofrecerá conciertos, espectáculos y actividades recreativas para atraer a visitantes locales y foráneos.

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El festival “Vive La Pesca 2026” en Soto la Marina contempla presentaciones de diversos artistas y agrupaciones:

2 de abril: Luis y Julián Jr., Rigo y sus Teclados, DJ Pino Varela, Cupy el Payaso y Grupo Designado.

Luis y Julián Jr., Rigo y sus Teclados, DJ Pino Varela, Cupy el Payaso y Grupo Designado. 3 de abril: Los Aferra2, Los Liricos Jr., Los del Pueblo, además de DJ Pino Varela, Cupy el Payaso y espectáculo de lucha libre.

Los Aferra2, Los Liricos Jr., Los del Pueblo, además de DJ Pino Varela, Cupy el Payaso y espectáculo de lucha libre. 4 de abril: La Leyenda, Sigma Norte, DJ Pino Varela, Cupy el Payaso, show de muñequitas y Centenario.

El festival “Vive La Pesca 2026” busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de Semana Santa en Tamaulipas, ofreciendo un ambiente familiar con entretenimiento, música en vivo y actividades al aire libre.

Autoridades invitaron a la población a disfrutar de este evento que promete reunir a cientos de visitantes en una de las playas más representativas del estado.

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