Cartelera de "Vive La Pesca": Fechas, Lista de Artistas y Horarios del Concierto en Semana Santa
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Conoce la cartelera oficial del festival "Vive la Pesca 2026" por Semana Santa en Soto la Marina, Tamaulipas
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Autoridades de turismo dieron a conocer la cartelera oficial del festival “Vive La Pesca 2026”, un evento que se realizará del 2 al 4 de abril en Playa La Pesca, como parte de las celebraciones de Semana Santa en Tamaulipas.
Durante tres días, este destino turístico del municipio de Soto la Marina ofrecerá conciertos, espectáculos y actividades recreativas para atraer a visitantes locales y foráneos.
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El festival “Vive La Pesca 2026” en Soto la Marina contempla presentaciones de diversos artistas y agrupaciones:
- 2 de abril: Luis y Julián Jr., Rigo y sus Teclados, DJ Pino Varela, Cupy el Payaso y Grupo Designado.
- 3 de abril: Los Aferra2, Los Liricos Jr., Los del Pueblo, además de DJ Pino Varela, Cupy el Payaso y espectáculo de lucha libre.
- 4 de abril: La Leyenda, Sigma Norte, DJ Pino Varela, Cupy el Payaso, show de muñequitas y Centenario.
El festival “Vive La Pesca 2026” busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de Semana Santa en Tamaulipas, ofreciendo un ambiente familiar con entretenimiento, música en vivo y actividades al aire libre.
Autoridades invitaron a la población a disfrutar de este evento que promete reunir a cientos de visitantes en una de las playas más representativas del estado.
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