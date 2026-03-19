Anuncian el 'Festival Rigo es Amor 2026' en Matamoros: Estas Son Todas las Actividades

La Secretaría de Turismo de Matamoros anunció la realización del Festival “Rigo es Amor 2026”, un evento que busca celebrar la vida y trayectoria de uno de los íconos musicales más representativos de la ciudad, a través de actividades culturales, artísticas y deportivas.

El programa iniciará el viernes 27 de marzo con una ceremonia luctuosa a las 9:00 de la mañana en el Museo Rigo Tovar. Posteriormente, a las 9:30 horas, se llevará a cabo el corte de listón de una exhibición de trajes en la Sala Dr. Tomás Urtusástegui, ubicada en el Parque Olímpico.

Ese mismo día, a partir de las 17:00 y hasta las 23:00 horas, se realizará una callejoneada tributo sobre la Calle 9, donde los asistentes podrán disfrutar de música y un ambiente festivo en honor al cantante.

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Las actividades continuarán el domingo 29 de marzo con la carrera 5K “Rigo es Amor”, programada a las 8:00 de la mañana en el Parque Olímpico Cultura y Conocimiento, fomentando la participación ciudadana en este homenaje.

Autoridades invitaron a la población a formar parte de este festival que enaltece el legado musical de Rigo Tovar, considerado un símbolo de identidad para Matamoros y referente de la música popular en México.

Las Canciones Más Populares de Rigo Tovar

La música de Rigo Tovar sigue vigente en el gusto del público, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes de la música popular en México. Su estilo, que fusionó cumbia, balada y sonidos tropicales, dejó una huella imborrable.

Entre sus temas más emblemáticos destacan:

“El Sirenito”: Una de sus canciones más reconocidas, convertida en un clásico infaltable en fiestas y reuniones, caracterizada por su ritmo alegre y pegajoso.

“Mi Matamoros querido”: Tema que rinde homenaje a Matamoros, su ciudad natal, y que se ha convertido en un himno local cargado de identidad y orgullo.

“Perdóname mi amor”: Una balada con gran carga emocional que muestra la versatilidad del cantante más allá de los ritmos bailables.

“La Sirenita”: Canción que reafirma su estilo tropical y su capacidad para conectar con el público a través de letras sencillas y contagiosas.

“Como Será La Mujer”: Otro de sus éxitos más coreados, con una mezcla de romanticismo y ritmo que lo posicionó en los primeros lugares de popularidad.

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