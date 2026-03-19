Se Disparan los Casos de Gusano Barrenador en Ocampo, Tamaulipas; Mantienen 12 Activos

Se disparan los casos de gusano barrenador en el municipio de Ocampo, Tamaulipas; de los 28 casos activos en la entidad, 12 corresponden a este municipio, de acuerdo con el último reporte de Senasica.

La distribución de la plaga evidencia una dispersión en al menos nueve municipios, entre ellos: El Mante, González y Tula con tres casos cada uno, mientras que Casas y Tampico reportan dos, y con un caso aparecen Hidalgo, Llera y Xicoténcatl. Sin embargo, es en Ocampo donde se presenta la mayor carga, lo que ha encendido alertas en el sector pecuario.

El gusano barrenador afecta principalmente a ganado con heridas expuestas, por lo que brigadas sanitarias mantienen operativos de vigilancia y tratamiento, mientras se insiste en que la clave para contener la plaga es la atención oportuna y el reporte inmediato de animales infestados.

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Casos Activos de Gusano Barrenador en Tamaulipas. Foto: N+

Registran Tres Casos de Gusano Barrenador en Altamira, Tamaulipas

El municipio de Altamira registra un total de tres casos de gusano barrenador, tras confirmarse recientemente la presencia de una larva en un perro en situación de calle, localizado en los límites con Tampico. Ante este hallazgo, las autoridades activaron de manera inmediata un cerco sanitario con el objetivo de prevenir la propagación de esta plaga.

El director de Desarrollo Rural, Jesús Rivera Andrade, informó que el caso del canino ya fue considerado inactivo; sin embargo, el animal tuvo que ser sacrificado por una clínica veterinaria local debido a complicaciones de salud no relacionadas con el parásito.

Con este último registro, el conteo oficial en Altamira incluye un equino, un bovino y el perro afectado, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de casos activos en el municipio.

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