Detectan 40 Casos de Ganado Afectado por Gusano Barrenador en Querétaro

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, Rosendo Anaya, confirmó que en el estado se han detectado 40 casos de ganado afectado por el gusano barrenador, lo que ha encendido las alertas entre autoridades y productores del sector.

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¿Qué pasará con los animales afectados?

El funcionario detalló que incluso se analiza un posible caso en un canino, por lo que se mantienen activos los protocolos sanitarios para evitar la propagación de la mosca responsable de esta plaga.

Ante este panorama, autoridades estatales han trabajado de manera coordinada con ganaderos para implementar acciones en las zonas donde se han registrado los casos. A través de reuniones, se han definido estrategias para contener el problema y proteger al hato ganadero en la entidad.

Asimismo, el titular de la dependencia precisó que, hasta el momento, no se han reportado muertes de ganado a causa de esta situación; sin embargo, se mantiene la vigilancia permanente y el seguimiento puntual para atender cualquier nuevo caso que pudiera presentarse.

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