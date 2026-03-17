Sentencian a 61 Años a Siete Expolicías de Tamaulipas por Delincuencia Organizada y Secuestro

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Roberto "N", Martín "N", Carlos "N", Romualdo "N", Ricardo "N", Francisco "N" y Dony "N" por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada (secuestro) y secuestro agravado.

En marzo de 2013, estas personas privaron de la libertad a nueve víctimas, mismas que fueron llevadas a una central de autobuses en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y entregadas a diversos sujetos pertenecientes a una organización criminal.

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Posteriormente, tras una serie de procedimientos judiciales, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó las pruebas contundentes para obtener sentencia condenatoria de 61 años seis meses de prisión y multa de un millón 115 mil 37 pesos en contra de Roberto "N" y Martín "N", por delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado en contra de nueve víctimas.

Para Carlos "N", Romualdo "N", Ricardo "N", Francisco "N" y Dony "N", una pena de 50 años de prisión y multa de 518 mil 80 pesos, únicamente por el ilícito de secuestro agravado en contra de nueve víctimas. Se les condenó a todos, además, al pago de la reparación del daño.

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